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Первоисточники: deadline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

Деннис Хейсбёрт сыграет в пилоте драмы «Грёза»

Деннис Хейсбёрт («24 часа», «Корпорация») утверждён на главную мужскую роль в пилотном эпизоде драмы «Грёза» от телеканала NBC, присоединившись к ранее записавшей в проект Саре Шахи («Подозреваемый»).

События триллера разворачиваются вокруг бывшего детектива-переговорщика полиции Мары (Шахи), страдающей от ПТСР и покинувшей должность после произошедших в её жизни трагических событий. Хейсбёрт исполнит роль Чарли Бентаны — ранее шефа полиции и босса Мары, а ныне владельца собственной охранной компании, работающей на разработчика программы виртуальной реальности. Когда несколько пользователей программы «Грёза» впадают в кому, отказавшись возвращаться в реальный мир, Бентана обращается за помощью к своему бывшему переговорщику, чтобы та вошла в сознание одного из коматозников и убедила его передумать.

Сценарий готовит Микки Фишер («За пределами»), который вдобавок выступает исполнительным продюсером проекта наравне с Бруклином Уивером, Дэррилом Фрэнком и Джастином Фолви («Американцы», «Рухнувшие небеса»). Производственный процесс на контроле у Universal Television и Amblin Television.

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