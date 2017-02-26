Победители премии «Золотая малина 2017»

«Золотая малина» 2017 года решила затоптать художественную картину «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии» — видимо, по каким-то политическим причинам. Аж четыре премии, включая категории «Худший фильм» и «Худший режиссёр». Это что-то личное.
«Бэтмен против Супермена» тоже схватил четыре «Малины» по очень простой причине — самый популярный объект для говнометания. Кто будет этому радоваться? Да всем глубоко фиолетово.
Зато Мелу Гибсону вручат награду за искупление грехов. Считайте, военная драма «По соображениям совести» оправдала своё существование.
Худший фильм:
- «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
- «Бэтмен против Супермена»
- «Дедушка лёгкого поведения»
- «Боги Египта»
- «Образцовый самец 2»
- «День независимости: Возрождение»
Худший приквел, ремейк, копирка или сиквел:
- «Бэтмен против Супермена»
- «Алиса в Зазеркалье»
- «День независимости: Возрождение»
- «Пятьдесят оттенков чёрного»
- «Черепашки-ниндзя 2»
- «Образцовый самец 2»
Худший сценарий:
- «Бэтмен против Супермена»
- «Дедушка лёгкого поведения»
- «Боги Египта»
- «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
- «День независимости: Возрождение»
- «Отряд самоубийц»
Худший режиссёр:
- Динеш Д'Соуза («Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»)
- Роланд Эммерих («День независимости: Возрождение»)
- Тайлер Перри («Хэллоуин Мэдеи»)
- Алекс Пройас («Боги Египта»)
- Зак Снайдер («Бэтмен против Супермена»)
- Бен Стиллер («Образцовый самец 2»)
Худший актёр:
- Динеш Д'Соуза («Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»)
- Бен Аффлек («Бэтмен против Супермена»)
- Джерард Батлер («Боги Египта» и «Падение Лондона»)
- Генри Кавилл («Бэтмен против Супермена»)
- Роберт Де Ниро («Дедушка лёгкого поведения»)
- Бен Стиллер («Образцовый самец 2»)
Худшая экранная пара:
- Бен Аффлек и Генри Кавилл («Бэтмен против Супермена»)
- Любые два бога или смертных из Египта («Боги Египта»)
- Джонни Депп и его Костюм («Алиса в Зазеркалье»)
- Все некогда уважаемые актёры («Призрачная красота»)
- Тайлер Перри и всё тот же старый парик («Хэллоуин Мэдеи»)
- Бен Стиллер и Оуэн Уилсон («Образцовый самец 2»)
Худший актёр второго плана:
- Джесси Айзенберг («Бэтмен против Супермена»)
- Николас Кейдж («Сноуден»)
- Джаред Лето («Отряд самоубийц»)
- Уилл Феррелл («Образцовый самец 2»)
- Оуэн Уилсон («Зачинщики» и «Образцовый самец 2»)
- Джонни Депп («Алиса в Зазеркалье»)
Худшая актриса:
- Ребека Тёрнер («Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»)
- Тайлер Перри («Хэллоуин Мэдеи»)
- Шейлин Вудли («Дивергент, глава 3: За стеной»)
- Меган Фокс («Черепашки-ниндзя 2»)
- Джулия Робертс («Несносные леди»)
- Наоми Уоттс («Дивергент, глава 3: За стеной» и «Незваные гости»)
Худшая актриса второго плана:
- Кристен Уиг («Зачинщики» и «Образцовый самец 2»)
- Джейн Сеймур («Пятьдесят оттенков чёрного»)
- Села Уорд («День независимости: Возрождение»)
- Джулианна Хаф («Дедушка лёгкого поведения»)
- Кассандра Дэвис («Хэллоуин Мэдеи»)
- Обри Плаза («Дедушка лёгкого поведения»)