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Победители премии «Золотая малина 2017»

«Золотая малина» 2017 года решила затоптать художественную картину «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии» — видимо, по каким-то политическим причинам. Аж четыре премии, включая категории «Худший фильм» и «Худший режиссёр». Это что-то личное.

«Бэтмен против Супермена» тоже схватил четыре «Малины» по очень простой причине — самый популярный объект для говнометания. Кто будет этому радоваться? Да всем глубоко фиолетово.

Зато Мелу Гибсону вручат награду за искупление грехов. Считайте, военная драма «По соображениям совести» оправдала своё существование.

Худший фильм:

Худший приквел, ремейк, копирка или сиквел:

Худший сценарий:

Худший режиссёр:

Худший актёр:

Худшая экранная пара:

Худший актёр второго плана:

Худшая актриса:

Худшая актриса второго плана:

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