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P.A.M.E.L.A. — дата выхода и трейлер

Примерно год назад мы писали о P.A.M.E.L.A. — «хоррор-экшене с открытым миром и видом от первого лица, где игроку предложат изучать непредвиденные последствия стремлений человечества к техническому и биологическому прогрессу, исследуя недружелюбный райский город будущего Эдем». Тогда мы думали, что игра выйдет уже летом 2016 года. Ну так мы (а если точнее, то разработчики) несколько просчитались. На самом деле P.A.M.E.L.A. выйдет лишь 9 марта этого года, да ещё и не в рамках полноценного релиза, а через программу раннего доступа.

Созданием P.A.M.E.L.A. занимается команда из восьми человек, собранная под лейблом NVYVE Studios. Когда-то они были частью успешной фирмы по созданию графики — NVYVE Inc, но отпочковались по ходу разработки дебютной игры. Что, в свою очередь, означает, что перед нами плод трудов относительных новичков в том, что касается именно игростроения. Посмотрим, сможет ли их любовь к искусству скрасить нехватку опыта...

 
 
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Видео P.A.M.E.L.A. (PC)
 19 марта 2016 годаP.A.M.E.L.A. и выживание в футуристическом раю
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