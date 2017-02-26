LEGO City Undercover — теперь и с кооперативом

Не думали же вы, что HD-переиздание LEGO City Undercover обойдётся совсем без нововведений?.. Хотя мы, признаться, именно так и считали, но это тот случай, когда совсем не жаль ошибиться. На PS4, Xbox One и PC проходить LEGO City Undercover позволят не только в гордом одиночестве, но и совместно с приятелем. И это, пожалуй, здорово — песочниц с поддержкой кооперативного прохождения на свете не так уж много.

Выходит LEGO City Undercover 7 апреля, причём «Софтклаб» обещает выпустить игру «полностью на русском языке».