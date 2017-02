Wonder Boy: The Dragon's Trap — трейлер 8-битного режима

Один из признаков HD-ремейка, сделанного с уважением к первоисточнику — наличие опции, позволяющей одним нажатием переключаться между обновлённым и оригинальным визуалом. И если и есть на свете ремейк, которому отсутствие этой опции никто бы в вину не поставил, то это дюже красивая Wonder Boy: The Dragon's Trap. И всё-таки разработчики из студии Lizardcube, будучи фанатами своего дела, ввернули в игру опции, позволяющую свободно перескакивать на графику или музыку времён Sega Master System.

Но самая задротская фича ремейка Wonder Boy: The Dragon's Trap состоит даже не в этом, а поддержке паролей. Тех самых, что работали в 89 году и наверняка сохранились у отдельных фанатов в пожелтевших тетрадках с кодами и секретами. Если уж бить по ностальгии, но насмерть.

Выходит Wonder Boy: The Dragon's Trap где-то этой весной. Платформы привычные — PS4, Xbox One, PC.