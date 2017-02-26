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Анонсирован футуристический экшн Genesis Alpha One

Как вы думаете, стоит ли доверять студии, на счету которой нет ни одной игры? А если в состав этой самой студии входит довольно умелая команда, за плечами которой такие проекты, как Hitman: Blood Money, Spec Ops: The Line, SpellForce 3 и The Settlers? Разноплановая вышла подборочка, но и дебютный проект у студии Radiation Blue под стать: гремучая смесь из шутера, стратегии и выживалки.

Действие Genesis Alpha One разворачивается в ближайшем будущем, которое, как и полагается в подобных проектах, не совсем ясное и благополучное. Мир разрывают войны, а коррумпированная власть приводит к уничтожению общества как такового. Совместными усилиями различных правительств матушки Земли и четырёх самых могущественных корпораций создаётся программа под названием Генезис. В качестве капитана одноимённого звездолёта игроку предстоит исследовать новые места для колонизации и будущего процветания всего человечества. Не обойдётся и без различных стратегических элементов, ведь как же выжить в космосе без постройки, например, сельскохозяйственных ферм? Ну и куда же без незапланированной встречи с паразитовидными инопланетянами, которые, видимо, будут служить основными врагами для шутерной составляющей Genesis Alpha One.

Выход игры запланирован на консолях и PC. А вот даты релиза у Genesis Alpha One пока нет.

 
 
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Кадры из игры Genesis Alpha One
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Видео Genesis Alpha One (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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