«Девочка-волшебница Красотка Самми» возвращается

Студия AIC анонсировала внезапное продолжение одного из своих классических франчайзов 90-х годов – спин-оффа «Тэнти – лишний» под названием «Девочка-волшебница Красотка Самми» (Mahou Shoujo Pretty Sammy), являющегося пародией на сериалы в жанре «махо-сёдзё» своего времени (в основном гонявшиеся за популярностью «Сейлор Мун»).

Сасами Каваи была обычной милой японской девочкой, но однажды кандидатка в королевы магического мира Джурайхельм по имени Цунами попросила её стать Девочкой-волшебницей Красоткой Самми, героиней на страже справедливости. В новом качестве ей приходится бороться со злодеями и одновременно терпеть унижения со стороны злой, но дружелюбной девочки-волшебницы Пикси Мисы, созданной соперницей Цунами в борьбе за трон Джурайхельма Рамией.