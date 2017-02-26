Новости аниме — лучшее за неделю

- «И всё же грешник танцует с драконом» выходит в осеннем сезоне — на первый взгляд, банальное фэнтези, но первоисточник обещает мрачность, жестокость и мрачную жестокость.
- «Необычное в магической школе: Девушка, которая зовёт звёзды» — авторы, трейлер — скучный, но отчего-то невероятно популярный в Японии франчайза получит продолжение в формате полнометражки от новой студии.
- «Блейм!» — сэйю, дата выхода и новый трейлер — мрачный и зрелищный ролик CG-полнометражки по мотивам культовой манги.
- «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» — сэйю — название — это всё ещё единственное, что привлекает внимание к данному аниме.
- «Не скрывая крик» — авторы и сэйю — симпатичный трейлер и авторы интересные.
- «Грех: Семь смертных грехов» — трейлер — на удивление стильный ролик откровенно фансервисного сериала.
- «Цугумомо» — трейлер — знакомые с мангой-первоисточником ответственно заявляют, что это недурственный экшен с очень смелым фансервисом, но трейлеры упорно делают вид, что перед нами банальный гаремник.
- «Ватиканские исследователи чудес» — авторы — у сериала не стыдный авторский состав, но всё же продолжаем считать, что эта концепция куда лучше смотрелась бы в формате процедурала с живыми актёрами на каком-нибудь американском телеканале.
- ID-0 — трейлер и сэйю — синопсис говорит о космических приключениях, трейлер — о каваящихся CG-девочках (с роботами).
- «Девочка-волшебница Красотка Самми» возвращается — возвращение древнего комедийно-пародийного франчайза о девочках-волшебницах. Кому он нужен в наше время, когда «махо сёдзё» — это про смерть и страдания, — вопрос открытый.