Новости кино — лучшее за неделю

- Рецензия и отзывы на фильм «Защитников» — скопище хейтеров творчества великого режиссёра земли армянской.
- «Чужой: Завет» — пролог — пять минут для знакомства с персонажами и отсылок к классическим частям серии.
- «Хищник» — промо-арт — идущие на Хищника, приветствуют тебя, зритель.
- «Майор Гром» — смотрим короткометражный фильм — уже лучше «Защитников».
- Первые сборы фильма «Защитники» — хроника пикирующего Андреасяна.
- «Меч короля Артура» — второй трейлер — больше эпичности и сказочности, чем раньше.
- Студия Warner Bros. анонсировала фильм «Найтвинг»« — бывший Робин получит сольное кино.
- Как «Салют-7» и «Время первых» не поделили дату выхода — борьба за вожделенную дату премьеры.
- Мировые сборы сделали «Три икса: Мировое господство» самой прибыльной частью серии — китайцы знают толк в китайских фильмах.
- Мэтт Ривз официально стал режиссёром «Бэтмена» — со второго захода официально стал главным постановщиком.
- Патрик Стюарт решил попрощаться с ролью Профессора Икс — дурное влияние уходящего Хью Джекмана.