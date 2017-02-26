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Nioh — успехи и планы на будущее

Некоторым фирмам следует поучиться у Koei Tecmo. Стоило выпущенному ими долгострою Nioh перевалить за миллион проданных копий, как издатель принялся отмечать успех релиза. Причём отмечать не в гордом одиночестве, а вместе с покупателями: последним досталась в подарок особая золотая броня, добавленная с недавним патчем.

При этом студия Team Ninja не сидит сложа руки. К концу марта она планирует выпустить бесплатное дополнение, добавляющее в Nioh 10 новых миссий повышенной сложности — в том числе и уровни с убиением череды боссов. Дальше, в конце апреля, в игру наконец-то добавят PvP — один из немногих важных элементов Souls-серии, утерянных Nioh при трепетном воссоздании успешной формулы.

Бесплатные DLC на этом заканчиваются, но в том же апреле состоится релиз первого входящего в сезонный пропуск DLC, посвящённого Датэ Масамунэ.

Промо-арт игры NiohПромо-арт игры Nioh
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