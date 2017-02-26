Cloudbuilt возвращается

В далёком 2014 году мы несколько раз писали о скоростном трёхмерном платформере Cloudbuilt — даже влепили ему почётную серебряную медаль в соответствующей рецензии. Но студию Coilworks её игра не устроила: вместо того, чтобы переключиться на что-нибудь новое (или хотя бы на сиквел), команда все эти годы собирала Super Cloudbuilt — ремастер оригинальной игры и всех DLC-уровней, улучшающий графику с интерфейсом и, вроде как, перелопачивающий геймплей, чтобы сделать его удобнее и понятнее (но не растерять сути).

Причём если Cloudbuilt была PC-эксклюзивом, то Super Cloudbuilt выйдет как на PC, так и на PS4 с Xbox One. И состоится релиз уже этим летом.