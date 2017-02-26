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Cloudbuilt возвращается

В далёком 2014 году мы несколько раз писали о скоростном трёхмерном платформере Cloudbuilt — даже влепили ему почётную серебряную медаль в соответствующей рецензии. Но студию Coilworks её игра не устроила: вместо того, чтобы переключиться на что-нибудь новое (или хотя бы на сиквел), команда все эти годы собирала Super Cloudbuilt — ремастер оригинальной игры и всех DLC-уровней, улучшающий графику с интерфейсом и, вроде как, перелопачивающий геймплей, чтобы сделать его удобнее и понятнее (но не растерять сути).

Причём если Cloudbuilt была PC-эксклюзивом, то Super Cloudbuilt выйдет как на PC, так и на PS4 с Xbox One. И состоится релиз уже этим летом.

 
 
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Видео Super Cloudbuilt (PC, PlayStation 4, Xbox One) Cloudbuilt (PC)
 15 февраля 2014 годаCloudbuilt и прыжки над землёй 16 марта 2014 годаРелизный трейлер игры Cloudbuilt 9 мая 2014 годаРецензия на игру Cloudbuilt
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