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Ноль кадров в секунду. Выпуск 149: Медведь с рукой-кошкой Персонажей Mass Effect: Andromeda почти нет в посвящённом им ролике Открытие канала «Афиша „Трёх дебилов“» и обсуждение фильма «Майор Гром» в прямом эфире Сюжет и механики For Honor — интервью Netflix подарил мультфильму «Охотники на троллей» второй сезон
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«Оскар 2017» — обсуждение церемонии в прямом эфире

Три Дебила (да, в полном составе) соберутся в ночь с воскресенья на понедельник вместе, чтобы пригласить вас провести вместе волшебную ночь.

Не знаем, что вы подумали, а мы подразумеваем совместный просмотр церемонии вручения «Оскара 2017» в прямом эфире. Мы приготовились, мы во всеоружии — даже посмотрели несколько номинированных фильмов, а некоторые даже действительно понравились. Есть за кого поболеть.

Разумеется, нам хочется посмотреть на открывающий монолог Джимми Киммела и миллион выступлений против нынешнего президента США. Собственно, ничего другого и не ждём. Сделаем «Оскар» политсрачным!

Трансляцию мы начнём в 01:00 (да, уже через 7 часов), чтобы было о чём поговорить (вдруг мы найдём какую-нибудь тему на злобу дня). Ну а в 02:00 — перейдём к основному блюду.

Посмотреть всё это можно будет на YouTube, а поддержать нашу бодрость духа звонкой монетой — вот здесь или на Patreon. А ещё можно попробовать угадать победителя в номинации «Лучший фильм», совместив это дело с донатом.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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