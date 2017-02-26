«Оскар 2017» — обсуждение церемонии в прямом эфире

Три Дебила (да, в полном составе) соберутся в ночь с воскресенья на понедельник вместе, чтобы пригласить вас провести вместе волшебную ночь.

Не знаем, что вы подумали, а мы подразумеваем совместный просмотр церемонии вручения «Оскара 2017» в прямом эфире. Мы приготовились, мы во всеоружии — даже посмотрели несколько номинированных фильмов, а некоторые даже действительно понравились. Есть за кого поболеть.

Разумеется, нам хочется посмотреть на открывающий монолог Джимми Киммела и миллион выступлений против нынешнего президента США. Собственно, ничего другого и не ждём. Сделаем «Оскар» политсрачным!

Трансляцию мы начнём в 01:00 (да, уже через 7 часов), чтобы было о чём поговорить (вдруг мы найдём какую-нибудь тему на злобу дня). Ну а в 02:00 — перейдём к основному блюду.

Посмотреть всё это можно будет на YouTube, а поддержать нашу бодрость духа звонкой монетой — вот здесь или на Patreon. А ещё можно попробовать угадать победителя в номинации «Лучший фильм», совместив это дело с донатом.