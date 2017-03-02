Крупные премьеры фильмов 2 марта 2017 года ознаменуются долгожданным выходом «Логана: Росомахи» с Хью Джекманом и Патриком Стюартом. Компанию фантастическому боевику составят мультфильм «Зверопой», драма «Золото» с Мэттью Макконахи, боевик «Автобан» и романтическая комедия «Любовь прет-а-порте». Малые премьеры представлены художественными картинами Sex Doll, «Персональный покупатель», «Счастье быть одной» и документальным фильмом «Лобановский навсегда».

Большие премьеры 2 марта 2017 года

Логан: Росомаха Режиссёр Джеймс Мэнголд В ролях Хью Джекман, Патрик Стюарт, Бойд Холбрук, Дорис Моргадо, Элизабет Родригес, Стивен Мерчант Критиканство 88% Томаты 93% Metacritic 73% IMDb 9,2

«Логан: Росомаха», открывающий наш обзор премьер фильмов 2 марта 2017 года, стал культовым до выхода в широкий прокат. Крайне интересный случай: тебя ещё никто не видел, но ты уже «лучшая экранизация комикса со времён „Тёмного рыцаря“». А всё благодаря грамотной рекламной кампании — разумеется, не такой задорной, как у «Дэдпула», но и наш подопечный совсем не весёлое кино.

Зрители запасаются платками из-за боязни небывалого трагизма: сюжет делает из главных героев — серийных спасителей мира — каких-то старых развалин на обочине жизни. Интересная смена концепции, но настоящая драма всегда требует больше усилий ото всех вовлечённых лиц, хотя «Логан: Росомаха» с самого начала требовал ценить торжественность момента. Хью Джекман кладёт когти на полку, но до этого с особой наглядностью порвёт злодеям самые злодейские части тел. Как тут не проникнуться историчностью события, которое разворачивается на наших глазах?

Кино не постеснялись показать на кинофестивале в Берлине, и волна восторженности держится до сих пор. Говорят, что это не просто отличный супергеройский фильм, а вообще отличный фильм. Также «Логан: Росомаха» может изменить наш взгляд на расширенные вселенные Marvel и DC и нанести удар под дых, но в самом хорошем смысле.

Зверопой Режиссёр Гарт Дженнингс В ролях Скарлетт Йоханссон, Тэрон Эджертон, Мэттью Макконахи, Риз Уизерспун, Ник Офферман, Сет Макфарлейн, Джон Си Райли Критиканство 76% Томаты 73% Metacritic 59% IMDb 7,3

Анимационный фильм Sing (среди премьер 2 марта 2017 года он такой один) совсем не хочет, чтобы его сравнивали с диснеевским мультиком Zootopia. Это всё фокусы наших прокатчиков: сделали два разных проекта однокоренными братьями — «Зверопой» и «Зверополис». Разумеется, «Зверопой» ещё навевает ненужные ассоциации с употреблением воды.

Также «Зверопой» не претендует на многое по части миростроительства — не ждите никакой продвинутой урбанистики. Это просто история про поющих животных, где весь сюжет завязан на том, что животные умеют петь. Скорее всего, все остальные элементы тоже завязаны на этом.

Несмотря на очевидную простоту, общее мнение о «Зверопое» таково: красивая и яркая анимация, сильный развлекательный потенциал, замечательные актёры озвучки (не наш случай!) и незамысловатый, но легко усваиваемый сюжет.

В пользу мультика говорят и сборы — уже $ 550 млн. Да, у нас «Зверопой» выходит с большой задержкой.

Золото Режиссёр Стивен Гейган В ролях Брайс Даллас Ховард, Мэттью Макконахи, Кори Столл, Эдгар Рамирес, Тоби Кеббелл, Рейчел Тейлор, Брюс Гринвуд Критиканство 62% Томаты 41% Metacritic 49% IMDb 6,5

Пример фильма «Золото» показывает, что не все истории про отвратительных и аморальных людей могут прийтись зрителям по нраву. Вполне очевидно, что кино режиссёра Стивена Гейгана вдохновляется схожим по жанру «Волком с Уолл-стрит»: налицо мощный актёрский состав, сюжет по мотивам реальной истории и демонстрация возмутительных человеческих пороков.

Но что-то пошло не так, и все как один — зрители и пресса — посчитали кино слишком скучным. Может быть, жизненный путь главного героя оказался не сильно увлекательным и кинематографическим. Не стоит исключать, что режиссёр, специализирующийся на серьёзных произведениях типа «Сирианы» и «Траффика», не смог или не захотел развлекать публику формой повествования, как это сделал Мартин Скорсезе.

«Золото» делалось под американское киноакадемическое золото, но «Оскар» прошёл мимо, не обронив ни одной номинации. Похоже, создатели пожалели блеска.

Автобан Режиссёр Эрен Криви В ролях Николас Холт, Фелисити Джонс, Энтони Хопкинс, Бен Кингсли, Надиа Хилкер, Клеменс Шик, Марван Кензари Критиканство 50% Томаты 22% Metacritic 36% IMDb 5,7

«Автобан» — настоящий путешественник во времени, так как в отечественном прокате дату его релиза не переставали откладывать начиная с позапрошлого года. За это время сыгравший в кинокартине главную роль Николас Холт успел снова обрасти синей шерстью в очередной части кинофранчайза «Люди Икс», а воплотившая на экране его девушку Фелисити Джонс — стать лидером Альянса повстанцев в космоэпике «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».

Однако присутствие в актёрском составе молодых звёзд и даже киномастодонтов Бена Кингсли и Энтони Хопкинса не спасает фильм от звания малобюджетного второсортного боевика. Впрочем, как едко указывают некоторые рецензенты, актёры первого эшелона позволяют себе блажь сниматься в такого рода проектах, поскольку в США вряд ли кто-нибудь будет их смотреть.

Основные же претензии большинства кинокритиков к «Автобану» — скучный сюжет, одномерные персонажи, посредственная операторская работа и откровенно слабый сценарий.

Любовь прет-а-порте Режиссёр Макс Нардари В ролях Ольга Погодина, Андреа Прети, Михаил Химичев, Джанкарло Джаннини, Лариса Удовиченко, Паоло Контичини, Нино Фрассика

Участие в международных проектах — обычное дело для представителей российского кинематографа. В последнее время в нашем прокате всё чаще появляются полнометражные картины, созданные в сотрудничестве с европейскими киноделами. «Любовь прет-а-порте» — один из таких проектов, лёгкая романтическая комедия, выход которой приурочен к первым весенним праздникам.

История от режиссёра-сценариста Макса Нардари собрала на съёмочной площадке российских и итальянских актёров, из которых отечественному зрителю знакомы разве что Лариса Удовиченко и, пожалуй, Ольга Погодина, которая играет любовный интерес главного героя — избалованного красавчика итальянца, прокладывающего собственный путь к славе в доме моды «Владимиро».

Если не считать итальянских лицедеев и продемонстрированных в трейлере природных и архитектурных красот Вечного города, сей международный проект ничем особо не отличается от стандартной отечественной мелодрамы. В сюжете тоже без сюрпризов: типичная история внезапно вспыхнувшей страсти прожжённого богача-ловеласа к современной Золушке. Ольга Погодина будто никуда и не уходила из любовных драм Оксаны Байрак, предназначенных исключительно для показа на телеэкранах.

Малые премьеры 2 марта 2017 года

Sex Doll Режиссёр Сильви Веред В ролях Хафсия Херци, Эш Стаймест, Кароль Роше, Поль Ами, Джоэль Коисси, Дэниэл Иган, Атул Шарма Томаты 0% Metacritic 44% IMDb 6,7

«Стабильность — признак мастерства»? Но что если стабильность выражается в нулях? Предыдущая полнометражка режиссёра-сценариста Сильви Веред — «Исповедь сына века» — тоже получила обидно круглую оценку на «Томатах», она не понравилась ни одному из 12 критиков. Новинка Sex Doll не понравилась ни одному из пяти, то есть её всё-таки обругало меньшее количество человек… Нет, притянуть за уши хоть какой-нибудь повод для оптимизма не выходит, хоть ты тресни.

Русская классическая литература раскрывала тему спасения проституток из их среды ещё век назад. Британо-французская драма ухватилась за неё лишь сейчас, спустя четверть века после комедийной мелодрамы «Красотка». И конечно, разукрасила тему иными красками, отнюдь не «красоточными»: тут и триллерность, и загадочность… но при этом никаких изысков, никакого двойного дна, сплошная предсказуемость. По крайней мере именно на это ворчат критики. Опять не вышел у Веред-мастера каменный цветок.

Лобановский навсегда Режиссёр Антон Азаров В ролях

В остальных малых премьерах 2 марта 2017 года блистают главные героини, а здесь — главный герой. Причём не вымышленный, а вполне реальный. В начале этого года UEFA даже включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания самой UEFA. Почувствовали, куда ветер дует? Да, украинский документальный фильм рассказывает о футбольном герое — игроке, а затем и тренере Валерии Лобановском.

Высоко оценили Лобановского не только UEFA, но и The Times с World Soccer: тоже включили в список лучших. Ну а фильм добавит матчасти и дифирамбов посредством интервью с подопечными и соперниками, журналистами и болельщиками.

Персональный покупатель Режиссёр Оливье Ассайас В ролях Кристен Стюарт, Ларс Эйдингер, Андерс Даниэлсен Ли, Нора фон Waldstätten, Бенжамен Бьолэ, Сигрид Буази, Дэвид Боулз Критиканство 57% Томаты 65% Metacritic 68% IMDb 6,6

Любите ли вы Кристен Стюарт так, как любит её Оливье Ассайас, снявший с ней аж второй фильм подряд (первым был «Зильс-Мария», откуда перекочевали сюда ещё три лицедея)? Если да, то «Персональный покупатель» имеет большие шансы вам понравиться: Стюарт не только играет главную роль, но и, по отзывам критиков, вытягивает спорный сценарий. Впрочем, другие критики наоборот привычно пинают её за невыразительность.

Неоднозначным получился и приём фильма на Каннском кинофестивале: одни критики его освистали, другие осыпали комплиментами, плюс у него в активе приз за лучшую режиссуру и номинация на «Золотую пальмовую ветвь». Кому-то обилие жанров в «Покупателе» кажется сумбурной мешаниной, кому-то оригинальным разнообразием. Кто-то считает недосказанность недостатком, кто-то — достоинством. У «КГ» тоже есть своё мнение — оно высказано в рецензии.

Счастье быть одной Режиссёр Лаура Моранте В ролях Лаура Моранте, Пиера Дельи Эспости, Франческо Паннофино, Джиджио Альберти, Ламберт Уилсон, Марко Джаллини, Эмануэла Гримальда Критиканство 64% IMDb 5,7

Завершает подборку малых премьер фильмов 2 марта 2017 года очередная итальянская комедия (что-то они прям зачастили). У здешней протагонистки Флавии нет ни сомнительной профессии, ни призрачного брата-близнеца — но это не значит, что её жизнь безоблачна. Флавия даже решается обратиться к психотерапевту — и долго, подробно рассказывает ей и зрителям о своих неурядицах. Неурядицы связаны с неудавшейся личной жизнью и полным безволием, из-за которого героиней помыкают все кому не лень — и сыновья, и бывшие мужья, и их новые жёны. Тут-то кроется серьёзная закавыка: волевой облик режиссёра-сценариста и исполнительницы главной роли Лауры Моранте не вяжется с образом робкой незадачливой Флавии. Это не единственная проблема ленты: по словам посмотревших, сюжет крайне незатейлив, его лучше воспринимать как набор шуток — и только при условии, что вам нравятся разговоры за жизнь.