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Первоисточники: allgamesdelta.s-ul.euwww.ibtimes.co.uk Прямая ссылка на новость:

В сеть уплыли обложки и первые детали игры Middle Earth: Shadow of War
Обновлено Сегодня в 20:28

Спасибо вам, нерадивые работники магазина Target! Если бы не вы, то издательство Warner Bros. Interactive Entertainment наверняка не постеснялось бы попотчевать публику тизерами тизеров анонсов сиквела к их блокбастеру Middle-earth: Shadow Of Mordor 2014 года выпуска. Теперь же им этого сделать не удастся: в сеть успешно утекли как обложки, так и детали полного издания грядущей Middle Earth: Shadow of War.

Кажется, авторы сиквела поняли, что их инновационная система «Немезида» работала не для всех игроков просто потому, что любители экшенов не привыкли оставлять своих врагов в живых, поэтому Middle Earth: Shadow of War ставит перед ними несколько иную задачу: захват Мордора изнутри. Теперь развиваться будут не только ваши противники, но и подданные, так что обойти «Немезиду» стороной не получится даже при желании. И это здорово.

Чуть меньше радует появление деталей четырёх входящих в сезонный пропуск DLC, опередившее официальный анонс самой игры. Впрочем, к неизбежности дополнений давно пора привыкнуть, тем более что это не помешает нам судить их по всей строгости. Или, что ещё вероятнее — игнорировать.

Итак, Middle Earth: Shadow of War получит два дополнения, добавляющее в игру новые племена орков (каждое со своими врагами, приспешниками, миссиями, лутом и крепостями), а также два сюжетных DLC (The Blade of Galadriel и The Desolation of Mordor), добавляющие в игру новую сюжетную кампанию, играбельных персонажей, побочные квесты и многое другое.

Полное издание Middle Earth: Shadow of War стоит аж $100, так что и сезонный пропуск вряд ли окажется дешевле $40. Выход запланирован на 22 августа, а среди платформ пока значатся только PS4 и Xbox One.

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Обложки игры Middle Earth: Shadow of War
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Обложки игры Middle Earth: Shadow of War
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Галерея Middle Earth: Shadow of War (PlayStation 4, Xbox One) Средиземье: Тени Мордора (PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One)
 13 ноября 2013 годаВ тени Мордора 4 ноября 2016 годаСписок игр, заточенных под PS4 Pro на старте 18 октября 2014 годаРецензия на игру Middle-earth: Shadow Of Mordor
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