Герои Shadow Of Mordor возвращаются — теперь уже официально. Издательство Warner Bros. Interactive Entertainment не стало тянуть кота за хвост и выпустило официальный пресс-релиз, где обнародовало дату выхода Middle Earth: Shadow of War, список поддерживаемых систем, некоторые детали проекта, несколько пафосных цитат от задействованных в разработке людей и эпичный CG-трейлер. Но давайте обо всём по порядку.

Дата выхода Middle Earth: Shadow of War — 25 августа. Да, она всё-таки отличается от даты выхода, обнародованной в рамках вчерашнего слива, но всего-то на три дня. Мелочи.

Другая важная новость — список платформ. Middle Earth: Shadow of War выйдет на PC! Но есть опасения, что не на всех: пресс-релиз с упоением рассказывает о поддержке схемы Xbox Play Anywhere, позволяющей свободно прыгать между запуском игры на Xbox One, Scorpio и PC под управлением Windows 10, но вот о возможности проигнорировать эту связку и спокойно играть на Windows 7 ничего не сообщается. Зато сказано, что поддерживаться будет не только PS4, но и PS4 Pro, да только в этом никто и не сомневался.

Продолжаем. Сюжет Middle Earth: Shadow of War позволит нам взять под командование не просто персонажа, а истинного уникума, догадавшегося выковать второе Кольцо Всевластия ради борьбы с первым. А система «Немезида» будет развита не только за счёт введения эволюционирующих дружеских персонажей, но и благодаря усиленному влиянию на мир игры: теперь в зависимости от отношений героя с его заклятыми врагами и преданными слугами будет меняться и крепости, которые они населяют.

А вот вам пара цитат:

Monolith Productions верны своему стремлению сделать игру максимально персонализированной, предложить еще больше возможностей и еще более увлекательную историю. Middle Earth: Shadow of War станет новым словом в жанре, благодаря обновлению системы заклятых врагов и возможности проложить по просторам Средиземья свой уникальный путь. Дэвид Хаддад, президент Warner Bros. Interactive Entertainment

Игра Middle Earth: Shadow of Warбыла принята невероятно тепло. Теперь мы стремимся сделать лучше каждый ее аспект — мир, сюжет, ролевую систему, геймплей и, конечно, уникальное для каждого игрока взаимодействие с системой заклятых врагов. Мы сами давние поклонники Средиземья. Для нас возможность вдохнуть жизнь в этот потрясающий фэнтези-мир — настоящая честь. И нам самим не терпится увидеть все те невероятные приключения, что выпадут на долю игроков. Мишель де Платер, вице-президент студии Monolith Productions

Итак, подведём итоги. Дата выхода Middle Earth: Shadow of War — 25 августа. Платформы — PC, PS4 и Xbox One. Премьера геймплея состоится 8 марта. А теперь — CG-трейлер: