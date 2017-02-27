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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

Тимоти Омандсон сменит ориентацию в новой комедии ABC

Тимоти Омандсон («Ясновидец», «Галавант») возвращается на ABC — телеканал утвердил актёра на одну из главных ролей в пилотном эпизоде многокамерной семейной комедии под названием Household Name. Актёр присоединится к ранее подписавшейся на проект Кэрол Бёрнетт («Красотки в Кливленде»).

Это история о семье, которой представилась возможность купить дом мечты с крошечной оговоркой: жить там придётся вместе с эксцентричной предыдущей владелицей вплоть до самой её смерти — престарелой бывшей кинозвездой Вивиан Вальмонт (Бёрнетт). Омандсон исполнит роль гея Эдварда Вон Глимпса — лучшего друга и «второго пилота» Вивиан, всегда готового прийти ей на помощь.

Над сценарием работает Майкл Солтцмэн («Бывает и хуже», «Замри и гори»), который вдобавок выступит исполнительным продюсером проекта наряду с Бёрнетт, Эми Полер («Парки и зоны отдыха»), Брук Пош, Дэйвом Бекки и Майклом Пельмонтом. Ведутся поиски режиссёра. За производственный процесс отвечает студия Universal TV.

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