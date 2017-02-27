«Луна прекрасна» — больше сэйю

Оригинальный сериал «Луна прекрасна» (Tsuki ga Kirei), выходящий в весеннем сезоне, обзавёлся большим комплектом сэйю для второстепенных персонажей.

Котаро Азуми и Акане Мизуно впервые попали в один класс на третьем году средней школы. Вместе со своими школьными друзьями Чинацу Нищио и Такуми Хирой они объединены взаимными договорённостями и чувствами. Эта компания подростков должна преодолеть череду жизненных трудностей и препятствий, чтобы повзрослеть и осознать, как они изменились.