«Луна прекрасна» — больше сэйю

Оригинальный сериал «Луна прекрасна» (Tsuki ga Kirei), выходящий в весеннем сезоне, обзавёлся большим комплектом сэйю для второстепенных персонажей.
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Сэйю
|Акане Мизуно
|Кономи Кохара
|Юная девушка, член легкоатлетического клуба. Выросла в беззаботной семье, очень хвастливая дома, но застенчивая за его пределами.
|Котаро Азуми
|Котаро Чиба
|Азан в «Небесном Альдерамине»
|Молодой парень, любящий книги, президент книжного клуба в своей средней школе. Беззаботный по натуре, он ничем не выделяется среди своих одноклассников.
|Чинацу Нищио
|Рие Муракава
|Хотару Ичидзё в «Дерёвне», Юи Курата в «Семёрке троицы»
|Старшеклассница, популярная как среди парней, так и среди девушек, член легкоатлетического клуба. Близкая подруга Акане.
|Такуми Хира
|Ацущи Тамару
|Кодзи Футамата в «Серебряной ложке», Щоичи Камита в «Сейрен»
|Президент легкоатлетического клуба. Настоящий спортсмен и к тому же отличник. На первом году средней школы пробился на соревнование префектуры по бегу на короткие дистанции.
|Роман Ямащина
|Хиденобу Фудемура
|Дайичи Огасавара
|Макото Канеко
|Айра Миямото
|Манака Ищими
|Сецуко Сато
|Сузуки Мисоно
|Мию Изуми
|Харука Чисуга
|Ки-джа в «Рассветной Йоне», Кохаку Каващима в «Звук! Эуфониум»
|Танака Сакура
|Хонока Иноуе
|Що Нагахара
|Юя Хиросе
|Дзюничи Аизава в «Ханда-куне»
|Инари Ясухито
|Марк Ищии
|Беллри Зенам в «Гандам: Реконкиста в G»
|Аои Такизава
|Харука Щираищи
|Ронья в «Ронье, дочери разбойника»
|Цубаса Канеко
|Кентаро Кумагаи
|Дайсуке Тачибана
|Муцуки Иванака
|Рёко Сонода
|Нао Тояма
|Рин Сузуноки в «Бакуоне», Карен Куджо в «Золотой мозаике»
|Рюнноске Азуми
|Ока Казуо
|Сакияма Кензо в «Беспокойных сердцах», Мацунага Щоичи в «Мартовском льве»
|Джунко Азуми
|Кикуко Иноуе
|Веллданди в «Моей Богине!», Казами Мизухо в «Пожалуйста, учитель!»
|Хирощи Мизуно
|Ивата Мицуо
|Канеда Щотаро в «Акире», Алистер Кроули в «Грэй-мене»
|Саори Мизуно
|Чива Сайто
|Сендзёгахара Хитаги в «Легендах о монстрах», Акеми Хомура в «Волшебнице Мадоке Магике»
|Аяне Мизуно
|Рёко Маэкава
|Юмине Фудо в «Магии Стеллы»
Котаро Азуми и Акане Мизуно впервые попали в один класс на третьем году средней школы. Вместе со своими школьными друзьями Чинацу Нищио и Такуми Хирой они объединены взаимными договорённостями и чувствами. Эта компания подростков должна преодолеть череду жизненных трудностей и препятствий, чтобы повзрослеть и осознать, как они изменились.