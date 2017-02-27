 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новые сериалы 27 февраля — 5 марта Рецензия и отзывы на игру For Honor Канал FX назвал дату выхода третьего сезона «Фарго» Открытие канала «Афиша „Трёх дебилов“» и обсуждение фильма «Майор Гром» в прямом эфире Диванные анимешники. Выпуск 5: «Красная черепаха»
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.anime-recorder.com Прямая ссылка на новость:

«Луна прекрасна» — больше сэйю
Промо-арт аниме «Луна прекрасна»

Оригинальный сериал «Луна прекрасна» (Tsuki ga Kirei), выходящий в весеннем сезоне, обзавёлся большим комплектом сэйю для второстепенных персонажей.

Сэйю
Акане Мизуно Кономи Кохара
Юная девушка, член легкоатлетического клуба. Выросла в беззаботной семье, очень хвастливая дома, но застенчивая за его пределами.
Котаро Азуми Котаро Чиба Азан в «Небесном Альдерамине»
Молодой парень, любящий книги, президент книжного клуба в своей средней школе. Беззаботный по натуре, он ничем не выделяется среди своих одноклассников.
Чинацу Нищио Рие Муракава Хотару Ичидзё в «Дерёвне», Юи Курата в «Семёрке троицы»
Старшеклассница, популярная как среди парней, так и среди девушек, член легкоатлетического клуба. Близкая подруга Акане.
Такуми Хира Ацущи Тамару Кодзи Футамата в «Серебряной ложке», Щоичи Камита в «Сейрен»
Президент легкоатлетического клуба. Настоящий спортсмен и к тому же отличник. На первом году средней школы пробился на соревнование префектуры по бегу на короткие дистанции.
Роман Ямащина Хиденобу Фудемура
Дайичи Огасавара Макото Канеко
Айра Миямото Манака Ищими
Сецуко Сато Сузуки Мисоно
Мию Изуми Харука Чисуга Ки-джа в «Рассветной Йоне», Кохаку Каващима в «Звук! Эуфониум»
Танака Сакура Хонока Иноуе
Що Нагахара Юя Хиросе Дзюничи Аизава в «Ханда-куне»
Инари Ясухито Марк Ищии Беллри Зенам в «Гандам: Реконкиста в G»
Аои Такизава Харука Щираищи Ронья в «Ронье, дочери разбойника»
Цубаса Канеко Кентаро Кумагаи
Дайсуке Тачибана Муцуки Иванака
Рёко Сонода Нао Тояма Рин Сузуноки в «Бакуоне», Карен Куджо в «Золотой мозаике»
Рюнноске Азуми Ока Казуо Сакияма Кензо в «Беспокойных сердцах», Мацунага Щоичи в «Мартовском льве»
Джунко Азуми Кикуко Иноуе Веллданди в «Моей Богине!», Казами Мизухо в «Пожалуйста, учитель!»
Хирощи Мизуно Ивата Мицуо Канеда Щотаро в «Акире», Алистер Кроули в «Грэй-мене»
Саори Мизуно Чива Сайто Сендзёгахара Хитаги в «Легендах о монстрах», Акеми Хомура в «Волшебнице Мадоке Магике»
Аяне Мизуно Рёко Маэкава Юмине Фудо в «Магии Стеллы»

Котаро Азуми и Акане Мизуно впервые попали в один класс на третьем году средней школы. Вместе со своими школьными друзьями Чинацу Нищио и Такуми Хирой они объединены взаимными договорённостями и чувствами. Эта компания подростков должна преодолеть череду жизненных трудностей и препятствий, чтобы повзрослеть и осознать, как они изменились.

+ Обсудить
Темы
 
Луна прекрасна (Tsuki ga Kirei)
 28 января«Луна прекрасна» — анонс 10 февраля«Луна прекрасна» — сэйю
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Луна прекрасна» — анонс
 
«Луна прекрасна» — сэйю

Тоже интересно

 
КиноИгры «Шевелись, Плотва!» в 2017 году
 
Кино «Побочная красота» — трейлер
 
Кино Имена охотниц за привидениями
 
Кино Мачете отправится убивать в космос
 
Кино Полный список актёров из фильма «Лига справедливости»
 
Кино Роланду Эммериху не нравятся супергерои
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика