Кабельный канал Syfy решил не продлять сериал «Корпорация» — первый сезон стал для футуристического триллера последним.

Многосерийная антиутопия повествует о мире будущего, где крупные корпорации обладают почти неограниченной властью и активно используют оную в угоду своим интересам. Главный герой Бен Ларсон меняет собственную личность, чтобы внедриться в одну из таких корпораций и спасти женщину, которую любит. Он готов бросить вызов новому миропорядку, но у его крайне рискованного поступка будут смертельно опасные последствия.

Сериал демонстрировал умеренные рейтинги: каждый новый эпизод за вечер собирал у экранов не более 0,5 млн человек и менее миллиона — за неделю просмотра. Такие цифры куда ниже рейтинговых показателей флагманов Syfy: «Волшебников», «Нации Z» и «Пространства».

В первом сезоне сериала «Корпорация» снялись Шон Тил, Дениз Тонтц, Деннис Хейсбёрт, Дэймон Херриман, Джулия Ормонд, Эллисон Миллер и другие.

Исполнительными продюсерами проекта вступили Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Шоураннером сериала стал Тед Хамфри («Хорошая жена»). Производство курировали Pearl Street Productions, CBS Television Studios и Universal Cable Productions.