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Первоисточники: www.moetron.comwww.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Первая гяру» — авторы и дата выхода

Сайт анонсированного в ноябре прошлого года анимационного сериала по манге Мегуру Уено «Первая гяру» (Hajimete no Gal), стартующего в летнем сезоне, опубликовал авторский состав аниме.

Авторы
Режиссёр, дизайнер персонажей Хироюки Фурукава «Моя жена — президент студсовета!», «Гибрид и сердце: Магическая академия Атараксия»
Сценарист Момосе Юичиро
Студия NAZ

Cтаршеклассник Дзюничи «Дзюн» Хащиба мечтает поскорее расстаться с девственностью, но он абсолютно непопулярен у девушек. Подстрекаемый друзьями, он встаёт на колени и признаётся в любви однокласснице Юкане Ямэ, моднице и поклоннице стиля «гяру», и та неожиданно для него отвечает взаимностью. Однако даже после признания всё идёт далеко не по задуманному Дзюничи плану…

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Первая гяру (Hajimete no Gal)
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