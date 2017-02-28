«Первая гяру» — авторы и дата выхода

Сайт анонсированного в ноябре прошлого года анимационного сериала по манге Мегуру Уено «Первая гяру» (Hajimete no Gal), стартующего в летнем сезоне, опубликовал авторский состав аниме.

Cтаршеклассник Дзюничи «Дзюн» Хащиба мечтает поскорее расстаться с девственностью, но он абсолютно непопулярен у девушек. Подстрекаемый друзьями, он встаёт на колени и признаётся в любви однокласснице Юкане Ямэ, моднице и поклоннице стиля «гяру», и та неожиданно для него отвечает взаимностью. Однако даже после признания всё идёт далеко не по задуманному Дзюничи плану…