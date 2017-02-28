Twitch собирается продавать игры

Авторы Twitch решили запустить напрашивающееся, но всё равно отличное обновление для своей платформы: уже весной там начнут продавать игры. Работать это будет просто: вы смотрите стрим, вам нравится демонстрируемый там проект, вы жмёте на соответствующую кнопку под плеером и совершаете покупку, а стримеру достаётся 5% от стоимости.

Учитывая, что стримы заменили многим ставшие до обидного редкими демоверсии, подобный подход может пойти на пользу всем: и геймерам, и стримерам, и разработчикам, и владельцам Twitch.

Сомнительно, правда, что Twitch будет торговать Steam-копиями игр, так что мы почти наверняка смотрим на зарождение очередного конкурента платформы Valve. Но в кой-то веки мы говорим не о каком-то ухудшенном клоне, а о магазине со своими явными преимуществами. Не для всех, само собой, но для многих.