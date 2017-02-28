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Мангу «Призрак в доспехах» официально выпустят в России

Вчера издательство «Азбука» эмоционально анонсировало свою новую лицензию: в России и на русском языке выйдет культовая киберпанковская манга Масамунэ Щироу «Призрак в доспехах» (Ghost in the Shell), с 1991 года пережившая уже несколько аниме-экранизаций.

Подробностей в коротком сообщении было не много: во-первых, манга будет издана в трех томах, во-вторых, в формате, максимально приближенном к оригиналу. Дату выхода томиков пока не объявили, но рискнём предположить, что первый попытаются выпустить максимально близко к премьере одноимённого фильма со Скарлетт Йоханссон.

Действие манги разворачивается в середине нынешнего века в мире победившей кибернетики: глобальная сеть, кибермозги, позволяющие подключаться к ней напрямую, кибернетические органы и конечности – все тридцать три удовольствия. В вымышленном японском городе Ниихама действует «Девятый отдел общественной безопасности», решающий широкий спектр задач – от противодействия кибертерроризму до вмешательства в политические интриги. Среди сотрудников Девятого отдела прекрасная Мотоко Кусанаги, которая, в отличие от большинства коллег, является «полным» киборгом, то есть всё её тело было заменено киберимплантатами.

Кстати, для «Азубки» это уже не первая манга: в закромах издательства находятся «Бакуман» и «Атака на титанов», новые тома которых появляются с определённой регулярностью, а также законченная «Грань будущего» (являющаяся адаптацией той же книжки-первоисточника, что и фильм с Томом Крузом).

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