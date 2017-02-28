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Первоисточники: www.yahoo.comwww.dualshockers.com Прямая ссылка на новость:

Sparc — новый VR-проект от создателей Eve Online

Ребята из CCP наконец-то решились отвлечься от мира Eve Online, отдаться в руки виртуальной реальности и создать первую игру в новом для себя сеттинге. А что, опыт работы с VR у исландцев уже имеется (EVE: Gunjack и EVE: Valkyrie), так почему бы не продолжить захват набирающей популярность платформы?

Мудрить авторы не стали и создали дуэльный VR-спорт под названием Sparc, визуально походящий на поединки в «Троне» и его сиквеле. По дебютному ролику судить сложно, но если верить отзывам о VR-демке под названием Project Arena, из которой Sparc вырос, то в этой игре два противника будут пытаться попасть рикошетящим от стен диском в соперника, параллельно защищаясь от атак виртуальными щитами-ракетками.

Разработчики обещают «большое количество дуэльных режимов», а тизер демонстрирует боксёров, теннисистов и фехтовальщиков, так что очень может быть, что представленное выше описание касается лишь одного из входящих в Sparc видов спорта. CCP вообще планирует сделать из проекта полноценную соревновательную арену с подбором соперников, кастомизацией и поддержкой просмотров матчей.

Sparc выходит уже в этом году на трёх основных VR-платформах — PlayStation VR, HTC Vive and Oculus Rift.

 
 
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Кадры из игры Sparc
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Видео Sparc (PC, PlayStation 4)
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