The Division - Last Stand уже на пороге

Затянувшаяся сага под названием The Division наконец-то подходит к концу: уже завтра (хотя скорее сегодня) игрокам станет доступно последнее крупное DLC к этому кооперативному шутеру — The Division - Last Stand. С этим дополнением в Тёмную зону наконец-то введут новый командный режим 8 на 8 с чёткими правилами и условиями победы (стреляй врагов, захватывай терминалы, старайся не умереть). А вместе с DLC будет выпущен патч 1.6, содержащий немало бесплатного контента: три новых территории в Тёмной зоне, новые события, оружие и особо хардкорный «легендарный режим».

Новичкам же, пока не решившимся ни купить The Division, ни окончательно на него плюнуть, позволят скачать демонстрационную версию и поиграть в неё либо 6 часов, либо до достижения 8 уровня. Сохранения при этом позволят перенести в полную версию, так что совсем уж бесполезным это времяпровождение стать не должно.

Ну а мы просто надеемся, что после Last Stand авторы игры наконец-то примутся за разработку The Division 2, куда добавят интересного оружия, врагов, ситуаций, ну и просто всяческого разнообразия — то есть всего того, чего так не хватало в целом качественной первой части. А и сценариста наймут не столь бездарного.