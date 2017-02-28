 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Игра по «Футураме» на Android и iOS Диванные анимешники. Выпуск 5: «Красная черепаха» «Голиаф» — второй сезон и новый шоураннер Сюжет и механики For Honor — интервью «Дорогие белые» — трейлер, который взбесил интернет
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

The Division - Last Stand уже на пороге

Затянувшаяся сага под названием The Division наконец-то подходит к концу: уже завтра (хотя скорее сегодня) игрокам станет доступно последнее крупное DLC к этому кооперативному шутеру — The Division - Last Stand. С этим дополнением в Тёмную зону наконец-то введут новый командный режим 8 на 8 с чёткими правилами и условиями победы (стреляй врагов, захватывай терминалы, старайся не умереть). А вместе с DLC будет выпущен патч 1.6, содержащий немало бесплатного контента: три новых территории в Тёмной зоне, новые события, оружие и особо хардкорный «легендарный режим».

Новичкам же, пока не решившимся ни купить The Division, ни окончательно на него плюнуть, позволят скачать демонстрационную версию и поиграть в неё либо 6 часов, либо до достижения 8 уровня. Сохранения при этом позволят перенести в полную версию, так что совсем уж бесполезным это времяпровождение стать не должно.

Ну а мы просто надеемся, что после Last Stand авторы игры наконец-то примутся за разработку The Division 2, куда добавят интересного оружия, врагов, ситуаций, ну и просто всяческого разнообразия — то есть всего того, чего так не хватало в целом качественной первой части. А и сценариста наймут не столь бездарного.

 
 
6
Кадры из игры «The Division - Последний рубеж»
+ Обсудить
Темы
 
Видео The Division - Последний рубеж (PC, PlayStation 4, Xbox One) The Division (PlayStation 4, Xbox One, PC)
 3 мая 2016 годаРецензия на игру The Division 23 января 2016 годаКороткометражка «Предыстория агентов: Теории заговора» к игре The Division с субтитрами 8 марта 2014 годаРазработчики не ответили за графику Watch_Dogs в прямом эфире через Twitch
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Ноль кадров в секунду» о E3-2014: Конференция Microsoft
 
Разработчики не ответили за графику Watch_Dogs в прямом эфире через Twitch
 
E3-2013: Конференция Ubisoft (лайв-блог и аудиоподкаст)

Тоже интересно

 
Кино «Золото» — трейлер
 
Новые кадры из фильма «Варкрафт»
 
Кино Universal ставит рекорд по сборам
 
Кино Бокс-офис США за 25–27 марта — «Бэтмен против Супермена» ставит рекорды
 
Аниме ЕВА-125: Как приласкать инопланетянина в груди
 
Кино Мстители: Божественная сцена
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика