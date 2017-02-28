 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ играет: дополнения к Resident Evil 7 Официальный список платформ и дата выхода Middle Earth: Shadow of War Новые сериалы 27 февраля — 5 марта Ноль кадров в секунду. Выпуск 149: Медведь с рукой-кошкой Рецензия и отзывы на игру For Honor
3
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Звезда «Моаны» Аулии Кравалхо снимется в пилоте «Школы драмы» от NBC

Озвучившая диснеевскую Моану юная актриса Аулии Кравалхо выбрана на главную роль в пилотном эпизоде многосерийного проекта «Школа драмы» на телеканале NBC.

Основанная на реальных событиях экранизация одноимённой книги Майкла Соколова расскажет историю Лу Волпе — учителя, который вёл занятия по актёрскому мастерству в старшей школе в рабочем квартале. Благодаря полной самоотдаче и страстному отношению к делу он не только сумел пробудить в учениках любовь к театру, но и помог преобразиться всему городу. Образ одной из воспитанниц Волпе Лилетт и воплотит Аулии Кравалхо. Певческий талант молодой актрисы несомненно пригодится в её дебютной роли на телевидении.

Джейсон Катимс («Огни ночной пятницы», «Родители») занимается адаптацией литературного первоисточника и выступает исполнительным продюсером проекта наряду с коллегой по цеху Мишель Ли, а также авторами бродвейского хита «Гамильтон» Джеффри Селером и Флоди Суаресом. Производственный процесс на контроле у Universal TV.

3 Обсудить
Темы
 
Школа драмы
 25 февраляДеннис Хейсбёрт сыграет в пилоте драмы «Грёза» 8 февраляNBC экранизирует сборник рассказов Шарлин Харрис 2 февраля«Школа драмы» — новый пилот от NBC
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Школа драмы» — новый пилот от NBC

Тоже интересно

 
Кино Трейлер фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 9.1
 
Кино Международный финальный трейлер фильма «Фантастическая четвёрка»
 
Аниме ЕВА-157: Безголовая любовь
 
Аниме ЕВА-151: Прямая трансляция
 
Кино «Чужой: Завет» — первый трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика