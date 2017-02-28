Озвучившая диснеевскую Моану юная актриса Аулии Кравалхо выбрана на главную роль в пилотном эпизоде многосерийного проекта «Школа драмы» на телеканале NBC.

Основанная на реальных событиях экранизация одноимённой книги Майкла Соколова расскажет историю Лу Волпе — учителя, который вёл занятия по актёрскому мастерству в старшей школе в рабочем квартале. Благодаря полной самоотдаче и страстному отношению к делу он не только сумел пробудить в учениках любовь к театру, но и помог преобразиться всему городу. Образ одной из воспитанниц Волпе Лилетт и воплотит Аулии Кравалхо. Певческий талант молодой актрисы несомненно пригодится в её дебютной роли на телевидении.

Джейсон Катимс («Огни ночной пятницы», «Родители») занимается адаптацией литературного первоисточника и выступает исполнительным продюсером проекта наряду с коллегой по цеху Мишель Ли, а также авторами бродвейского хита «Гамильтон» Джеффри Селером и Флоди Суаресом. Производственный процесс на контроле у Universal TV.