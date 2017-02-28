Телеканал CBS твёрдо вознамерился заполучить в один из своих проектов трёхкратного обладателя премии «Эмми» Джереми Пивена («Рок-н-рольщик», «Красавцы»), и ему это удалось. Актёр исполнит главную роль в пилотном эпизоде драмы «Коллективный разум» — американской версии одноимённого израильского сериала.

В центре процедурной драмы харизматичный техногений Джеффри Таннер (Джереми Пивен), жаждущий раскрыть убийство своей дочери. Убеждённый, что одна голова хорошо, а две лучше, он решает привлечь к раскрытию преступлений людей с бескрайних просторов интернета и создаёт передовой краудсорсинговый узел, способный в корне изменить всю систему расследования преступлений в Сан-Франциско.

Сценарий напишет Тед Хамфри («Хорошая жена», «Корпорация»), пилот срежиссирует Адам Дэвидсон («Бойся ходячих мертвецов», «Обмани меня»). Оба также выступят исполнительными продюсерами проекта наравне с Ави Ниром, Аланом Штразманом, Питером Трауготтом, Рэйчел Каплан, Дрором Мишани и Широй Хадад. Производством займётся CBS TV Studios совместно с Universal TV.