Пилотный эпизод многосерийного боевика «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» от телеканала CBS зачислил в исполнители главной роли Шемара Мура («Мысли как преступник»).

Проект является многосерийной версией одноимённого полтометражного боевика 2003 года, который, в свою очередь, был киноремейком сериала 1975 года от телеканала ABC.

Криминальная драма рассказывает о том, как лейтенанту полицейского спецназа Дэниелу «Хондо» Харрельсону (Шемар Мур) поручают возглавит отряд отлично тренированных профессионалов с крутым нравом и отсутствием щепетильности при выполнении заданий. Новая команда под началом ветерана Харрельсона — последняя надежда городских властей Лос-Анджелеса в борьбе с преступностью.

Сценарий пилота пишет Аарон Рахсаан Томас («Саутленд»), в режиссёрское кресло усадили Джастина Лина («Скорпион»); оба значатся исполнительными продюсерами сериала наравне с Шоном Райаном («Щит»), Нилом Х. Морицем («Проповедник»), Марни Хочман, Павуном Шетти и Даниэллой Вудроу. Производство на контроле у Sony Pictures TV и CBS TV Studios.