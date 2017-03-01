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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Шемар Мур снимется в ребуте боевика «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов»

Пилотный эпизод многосерийного боевика «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» от телеканала CBS зачислил в исполнители главной роли Шемара Мура («Мысли как преступник»).

Проект является многосерийной версией одноимённого полтометражного боевика 2003 года, который, в свою очередь, был киноремейком сериала 1975 года от телеканала ABC.

Криминальная драма рассказывает о том, как лейтенанту полицейского спецназа Дэниелу «Хондо» Харрельсону (Шемар Мур) поручают возглавит отряд отлично тренированных профессионалов с крутым нравом и отсутствием щепетильности при выполнении заданий. Новая команда под началом ветерана Харрельсона — последняя надежда городских властей Лос-Анджелеса в борьбе с преступностью.

Сценарий пилота пишет Аарон Рахсаан Томас («Саутленд»), в режиссёрское кресло усадили Джастина Лина («Скорпион»); оба значатся исполнительными продюсерами сериала наравне с Шоном Райаном («Щит»), Нилом Х. Морицем («Проповедник»), Марни Хочман, Павуном Шетти и Даниэллой Вудроу. Производство на контроле у Sony Pictures TV и CBS TV Studios.

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S.W.A.T.: Спецназ города ангелов
 14 февраляСтефани Сигман сыграет в многосерийной версии боевика «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» 5 февраля«S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» станет сериалом 27 сентября 2016 года«S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» может вернуться на телеэкраны
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