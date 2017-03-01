Джерард Батлер продюсирует экранизацию серии подростковых романов

Студия Sony приобрела права на экранизацию серии подростковых романов писательницы Виктории Шваб «Оттенки магии» (A Darker Shade of Magic).

Самое интересное, что проект продюсирует Джерард Батлер через свою производственную компанию G-Base. Кто же знал, что Джерард в душе подросток и, может быть, девочка?

Главный герой первоисточника — волшебник по имени Келл, который умеет путешествовать по параллельным вселенным, соединяющимися в одном магическом городе, в нашем случае — Лондоне. Келл спокойно шастает по четырём версиям Лондона: Серый Лондон, где жители не верят в магию; Красный Лондон, где к магии относятся уважительно; Белый Лондон, где с магией борются; и Чёрный Лондон, где магия покорила людей. Когда протагонист встречает Делайлу Бард, умелую карманницу, то начинаются головокружительные приключения во всех перечисленных вселенных.

«Оттенки магии» были опубликованы в 2015 году, но киношники обратили на них внимание только пару недель назад. В междусобойчике за права также участвовали Fox 2000, eOne и Lionsgate.

В 2016 году вышло книжное продолжение — A Gathering of Shadows. И в феврале этого года издали заключительную часть трилогии — A Conjuring of Light. Видимо, полностью оформившаяся трилогия кажется голливудским деятелям более привлекательной.