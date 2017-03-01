Microsoft предлагает подписаться на Xbox Game Pass

Microsoft решила, что их платформам тоже не помешает сервис с возможностью подписки на игры, и анонсировала Xbox Game Pass — нечто, в глубокой теории напоминающее тот же PlayStation Now, но отличающееся от него в ряде важных моментов.

Момент самый важный — Xbox Game Pass, даром что во времена анонса Xbox One издатель долго и упорно расхваливал свои облачные технологии, будет работать не через стриминг контента. Все игры, доступ к которым откроет для вас подписка, можно (и нужно) будет скачивать к себе на Xbox One или компьютеры с Windows 10 на борту. Отличная идея — всё-таки далеко не всем хочется мириться пусть с небольшими, но неизбежными лагами, да и стабильным интернетом может похвастаться не каждый геймер на планете.

Но и без ограничений дело, увы, не обойдётся: игры вам будут давать не навсегда. Даже если вы решите держать подписку на Xbox Game Pass вечно, набор из 100 с гаком тайтлов будет меняться ежемесячно, так что если вы не успели пройти какую-нибудь Halo за отведённый срок — извините, ваши проблемы. Разве что вам позволят приобрести игру со скидкой в 20% (а DLC к ней — в 10%).

Ну и последний важный момент — цена. В Америке подписка на Xbox Game Pass будет стоить 10 долларов в месяц. Наше же отделение Microsoft пока не определилось, но рассчитывает на ценник в 600 рублей. Для подписчиков Xbox Live Gold сервис запустят уже этой весной, простые смертные же смогут начать тратить деньги чуть позже.