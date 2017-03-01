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Middle-earth: Shadow of War — системные требования и коллекционное издание

Что-то давненько мы не говорили о новой игре по Средиземью! Непорядок. Тем более что стали известны системные требования Middle Earth: Shadow of War, а также содержимое и цена её коллекционного издания.

Начнём, как это водится, с системных требований Shadow of War.

Минимальные системные требования:

  • Процессор уровня Intel i5-2550K, 3.4 GHz;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • Видеокарта не хуже GeForce GTX 670 или Radeon HD 7950;
  • 60 ГБ свободного места. на диске: 60.

Рекомендованные системные требования Shadow of War:

  • Процессор уровня Intel Core i7-3770, 3.4 GHz;
  • 16 ГБ оперативной памяти;
  • Видеокарта не хуже GeForce GTX 970, GeForce GTX 1060, Radeon R9 290X или Radeon RX 480.

Ну и, разумеется, разработчики очень рекомендуют поставить Windows 10.

Что до коллекционного издания Middle Earth: Shadow of War, то оно обойдётся страждущим аж в 300 долларов, попадёт туда полное издание игры со всеми DLC, красивая 12-дюймовая фигурка, саундтрэк, карта, литографии и крутые коробки.

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Средиземье: Тени войны (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 26 февраляВ сеть уплыли обложки и первые детали игры Middle Earth: Shadow of War 27 февраляMiddle Earth: Shadow of War — дата выхода, платформы, детали, CG-трейлер
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