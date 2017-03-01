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Battle Breakers — очередная F2P от Epic Games

Как же быстро пролетели времена, когда Epic Games делала поистине достойные проекты и была своего рода законодателем моды в игровой индустрии. Куда делась та команда разработчиков, которая подарила нам серию Unreal и стероидный экшн Gears of War? Мы, конечно, понимаем, что разработка очередного MOBA-шутера стоит намного дешевле, чем создание игры ААА-класса, но всё же. Не остановившись на прошлогодней Parаgon, Epic Games продолжила штурм F2P-рынка, только в этот раз компания решила обойти консоли стороной и переключить своё внимание на мобильные устройства (заодно с PC).

Итак, знакомьтесь — Battle Breakers, тактическая RPG, на создание которой разработчиков вдохновили мультфильмы 80-х. Проект предложит игрокам собрать собственную разношерстную команду героев из рыцарей, роботов, динозавров и других фантастических существ. Цель у подобной группы может быть только одна — спасение фэнтезийного мира от орд злобных монстров. Спасением можно заниматься совместно с другими геймерами, причём разработчики обещают поддержку кроссплатформенной игры между мобильными устройствами и PC. Что до стратегической составляющей, то за неё здесь отвечает Небесная башня, улучшая которую пользователи будут получать различные бонусы. Можем смело предположить, что, раз уж это условно-бесплатный проект, то и все улучшения можно будет без проблем приобрести за реальные деньги.

Выходит Battle Breakers в этом году.

 
 
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Видео Battle Breakers (Android, iOS, PC)
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