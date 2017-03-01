Продолжению «Девочка из Ада» быть

Сети розничной торговли в связи с выходом нового тома манги Миюки Это «Девочка из Ада» (Jigoku Shoujo) ненароком выдали информацию о новой анимационной телеэкранизации, уже четвёртой по счёту, и даже назвали приблизительную дату выхода — летний сезон этого года. Последняя телевизионная адаптация манги выходила ещё в осеннем сезоне 2008 года.

Сюжет рассказывает о сайте Адской Почты, где ровно в полночь человек, который подвергается издевательствам или унижениям, может оставить имя своего обидчика. После этого перед ним появляется таинственная девочка Энма Ай и даёт соломенную куклу, с помощью которой можно отправить указанного обидчика прямиком в Ад, а там уже его ждёт мучительное кармическое воздаяние. Вот только цена этого — собственная душа просителя, которая отправится в Ад вслед за обидчиком.