Телеовощи. Спецвыпуск «Вопросы и ответы» в прямом эфире

Сегодня у нас будет необычный спецвыпуск «Телеовощей», ставший возможный благодаря нашему патреон-спонсору Григорию Яффе.

Мало того, что вы увидите его на три дня раньше (не волнуйтесь, обычный выйдет в субботу, строго по расписанию), так ещё и сможете наблюдать за нами в прямом эфире.

Да, сегодня в 20:00 участники подкаста «Телеовощи» — Лариса Мосенко, Михаил Судаков, Юрий Лущинский и Лев Гринберг — будут отвечать на вопросы читателей в прямом эфире. Про сериалы, кино, игры... Да практически про что угодно, в принципе.

Разумеется, мы планируем записываться с веб-камерами, чтобы вы видели, как Лариса (и не только!) дарит сердечки донатерам. Поэтому — смело одаривайте бедных подкастеров деньгами (если они у вас есть, конечно) или поддерживайте нас на «Патреоне».

Cледить за трансляцией можно будет как на YouTube, так и на Twitch. До встречи через несколько часов!