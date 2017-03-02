Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 213: Экранизации видеоигр

Прямо по курсу очередной специальный выпуск «Лазер-шоу „Три дебила“». В этот раз мы углубились в тему экранизаций видеоигр. Анализируем ситуацию, обсуждаем варианты. В общем, решаем проблемы Голливуда, не отходя от микрофона.

Поучаствовать в выборе спецтемы можно, поддержав нас на «Патреоне».