Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 213: Экранизации видеоигр

Прямо по курсу очередной специальный выпуск «Лазер-шоу „Три дебила“». В этот раз мы углубились в тему экранизаций видеоигр. Анализируем ситуацию, обсуждаем варианты. В общем, решаем проблемы Голливуда, не отходя от микрофона.
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Содержание
|00:01:18 —
|Игры не хуже других источников для киноадаптаций
|00:05:46 —
|Первые экземпляры (Super Mario Bros., Mortal Kombat, Wing Commander)
|00:14:09 —
|Tomb Raider и Resident Evil — кассовый успех
|00:17:33 —
|Эпоха Уве Болла
|00:22:08 —
|Что не так с Prince of Persia: The Sands of Time
|00:27:55 —
|Новое поколение консолей, кинематографичные игры
|00:40:08 —
|Следовать первоисточнику или придумывать что-то оригинальное — какой подход лучше?
|00:45:07 —
|Решаем проблемы экранизаций видеоигр
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