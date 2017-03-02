Доверие кабельного канала FX к мастеру антологий Райану Мёрфи поистине безгранично. Премьера очередного его детища — драмы «Вражда» — ещё даже не успела состояться, а ненасытный FX уже официально заказал съёмки второго десятисерийного сезона.

Новый сезон поведает историю непростых отношений принца Чарльза и принцессы Дианы. Королевская свадьба отгремела в 1981 году, став без преувеличения событием мирового масштаба и в одночасье превратив двадцатилетнюю принцессу в любимицу миллионов. Но за всем этим королевским лоском с самого начала скрывалась несчастная пара. Официальный развод был оформлен в 1996 году, за год до трагических событий, всколыхнувших весь мир.

Первый сезон, стартующий в это воскресенье, посвящён легендарному противостоянию двух кинодив Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис в исполнении Джессики Лэнг и Сьюзен Сарандон.

Маэстро Мёрфи сядет за сценарий вместе с Джоном Робином Байцем («Шпионка»). Оба также выступят исполнительными продюсерами проекта наравне с Деде Гарднер и Алексис Мартин Вудалл. Производством займётся Fox 21 TV Studios.

Премьера второго сезона запланирована на 2018 год.