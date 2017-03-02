«Не проиграйте, отряд злых сил!» — авторы и сэйю

У выходящего в весеннем сезоне комедийного короткомеражного сериала «Не проиграйте, отряд злых сил!» (Makeruna!! Aku no Gundan) появился авторский состав и список сэйю.

Сэйю Дон Тессуо Генда Домино Уолкер в «Ковбое Бибопе» Пебу Каппей Ямагучи L в «Тетради смерти», Усопп в «Ван Писе» Чику Акира Ищида Каору Нагиса в «Евангелионе» Неру Юико Тацуми Рико Суминоэ в «Поцелуи сестёр»

История рассказывает об инопланетном отряде «злых сил» под руководством Дона, которые планируют завоевать вселенную, начиная с Земли, — однако как только они прибывают на нашу планету, их космический корабль исчезает. Позже они встречаются с мальчиком, который решает им помочь, и находят работу, одновременно продолжая строить планы по захвату мира.