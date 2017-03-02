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«Не проиграйте, отряд злых сил!» — авторы и сэйю

У выходящего в весеннем сезоне комедийного короткомеражного сериала «Не проиграйте, отряд злых сил!» (Makeruna!! Aku no Gundan) появился авторский состав и список сэйю.

Авторы
Режиссёр и сценарист Такахиро Кёгоку «Врата: Вот так силы самообороны сражаются в другом мире»
Дизайнер персонажей Сонока Куроива «Озмафия»
Композитор Ёщияки Фуджисава «Врата: Вот так силы самообороны сражаются в другом мире»
Студия Tatsunoko Production

Сэйю
Дон Тессуо Генда Домино Уолкер в «Ковбое Бибопе»
Пебу Каппей Ямагучи L в «Тетради смерти», Усопп в «Ван Писе»
Чику Акира Ищида Каору Нагиса в «Евангелионе»
Неру Юико Тацуми Рико Суминоэ в «Поцелуи сестёр»

История рассказывает об инопланетном отряде «злых сил» под руководством Дона, которые планируют завоевать вселенную, начиная с Земли, — однако как только они прибывают на нашу планету, их космический корабль исчезает. Позже они встречаются с мальчиком, который решает им помочь, и находят работу, одновременно продолжая строить планы по захвату мира.

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Не проиграйте, отряд злых сил! (Makeruna!! Aku no Gundan!)
 8 февраля«Не проиграйте, отряд злых сил!» — анонс
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«Не проиграйте, отряд злых сил!» — анонс

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Подкасты
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