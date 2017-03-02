«Не проиграйте, отряд злых сил!» — авторы и сэйю

У выходящего в весеннем сезоне комедийного короткомеражного сериала «Не проиграйте, отряд злых сил!» (Makeruna!! Aku no Gundan) появился авторский состав и список сэйю.
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Авторы
|Режиссёр и сценарист
|Такахиро Кёгоку
|«Врата: Вот так силы самообороны сражаются в другом мире»
|Дизайнер персонажей
|Сонока Куроива
|«Озмафия»
|Композитор
|Ёщияки Фуджисава
|«Врата: Вот так силы самообороны сражаются в другом мире»
|Студия
|Tatsunoko Production
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Сэйю
|Дон
|Тессуо Генда
|Домино Уолкер в «Ковбое Бибопе»
|Пебу
|Каппей Ямагучи
|L в «Тетради смерти», Усопп в «Ван Писе»
|Чику
|Акира Ищида
|Каору Нагиса в «Евангелионе»
|Неру
|Юико Тацуми
|Рико Суминоэ в «Поцелуи сестёр»
История рассказывает об инопланетном отряде «злых сил» под руководством Дона, которые планируют завоевать вселенную, начиная с Земли, — однако как только они прибывают на нашу планету, их космический корабль исчезает. Позже они встречаются с мальчиком, который решает им помочь, и находят работу, одновременно продолжая строить планы по захвату мира.