Анонс новой «Мегазоны 23»

Повадившаяся в последнее время возрождать свои древние франчайзы студия AIC вслед за новым сериалом «Девочка-волшебница Красотка Самми» (Mahou Shoujo Pretty Sammy) анонсировала продолжение, а заодно и ремейк, серии культовых в узких кругах научно-фантастических OVA «Мегазона 23» (Megazone 23), появление которых в середине восьмидесятых во многом популяризировало формат OVA в Японии.

Любитель байков Щёго случайно завладел секретным прототипом нового военного мотоцикла. Преследуемый безжалостными правительственными агентами, он собирается спастись, представив байк публике во время телевизионной трансляции концерта популярной певицы. Но даже у обворожительной Евы есть свои тайны, а правительство скрывает секреты куда страшнее, чем трансформирующийся военный мотоцикл. Постепенно Щёго начинает разгадывать загадку байка, обнаруживая страшную правду о городе и мире, в котором он живёт.