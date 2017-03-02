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Возвращение Rogue Trooper

Человечек синего цвета возвращается! И нет, это не представитель расы На’ви, а генетический солдат, лицезреть которого в последний раз геймеры могли в далёком 2006 году в игре Rogue Trooper.

Rogue Trooper создавалась силами студии Rebellion Developments (той самой, что ответственна за выход серии Sniper Elite). И вот по прошествии 11 лет Rebellion и студия TickTock Games решили реанимировать синекожего бойца, но в рамках ремастера оригинальной игры, озаглавленного Rogue Trooper Redux, а не полноценного продолжения. Понять разработчиков можно, мало кто из нового поколения игроков когда-либо слышал о подобном проекте, поэтому остаётся лишь надеяться, что в случае успеха мы получим дальнейшее развитие истории о противостоянии Севера и Юга за Новую Землю.

Если же вы разбираетесь в британских комиксах, то знаете, что Rogue Trooper от Rebellion Developments была не просто экшеном, а игрой по комиксу, входящему в серию 2000 AD, где зародился и куда более популярный в нашей стране персонаж — Судья Дредд. Так вот Rebellion владеет правами на 2000 AD — правами, которые они долгое время держали при себе, но вот наконец-то решились доверять и другим разработчикам. А значит есть шанс, что подобные этому анонсы теперь зачастят.

Что до Rogue Trooper Redux, то релиз игры запланирован на PC, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch. О дате выхода создатели пока не распространяются, зато тизер они подготовили уже сейчас:

 
 
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Видео Rogue Trooper Redux (Nintendo NX, PC, PlayStation 4, Xbox One)
 2 мая 2016 годаСудья Дредд хочет осудить потоковый сервис 10 марта 2016 годаСудья Дредд на страже галактического закона 7 октября 2014 годаСудейский спин-офф
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Подкасты
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