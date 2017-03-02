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Первоисточник: www.slashfilm.com Прямая ссылка на новость:

Черно-белый «Логан: Росомаха» с сотней миллионов

Режиссёр «Логана: Росомахи» Джеймс Мэнголд уже готовит нечто необычное для релиза на домашнем видео. Помните, как первые кадры из фильма были черно-белыми? Ну для нагнетания серьёзности, мрачности и суровости. Разумеется, выходящее в широкий прокат кино будет цветным, но никто не мешает сделать черно-белую версию «Логана: Росомахи» для DVD и Blu-ray изданий.

Именно над этим, если верить твиттеру режиссёра, работает Мэнголд. Сложно представить эффект от двухчасовой черно-белой мутантской драмы.

Тем временем аналитики гадают на тему «А сколько соберёт третий сольный фильм на старте?» По прикидкам студии Fox от «Логана: Росомахи» стоит ждать $ 65 млн в североамериканском прокате и ещё $ 105 млн с международных территорий.

В России фильму предсказывают от 350 до 400 млн за премьерный уик-энд.

В недалёком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Но Логан больше не сможет скрывать своё прошлое, когда встретится с юным мутантом, которого преследуют тёмные силы.

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Логан: Росомаха
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