Актёрский состав «Нелюдей» — совместного многосерийного проекта телеканала ABC, Marvel TV и корпорации IMAX — пополнил свои ряды исполнительницей главной женской роли Сериндой Свон («Короли побега», «Грейсленд»).

Восьмисерийный супергеройский боевик о расе обладателей сверхспособностей, созданных в 60-е годы прошлого века Стэном Ли и Джеком Кирби, расскажет об эпических приключениях Чёрного грома и монаршего семейства из Аттилана. Серинда Свон перевоплотится в королеву Медузу — супругу предводителя Нелюдей Чёрного грома (Энсон Маунт) и пламенную воительницу с роскошной гривой сверхпрочных волос, которыми она управляет с помощью своих психокенетических способностей.

Главным сценаристом и шоураннером выступает Скотт Бак («Рим», «Железный кулак»), который вдобавок числится исполнительным продюсером сериала наряду с Джефом Лоэбом и Джеймсом Чори («Сорвиголова»). Срежиссированные Роэлем Рейном («Чёрные паруса») первый и второй эпизоды боевика покажут в кинотеатрах IMAX 4 сентября, после чего сериал будет выходить в обычном формате на канале ABC. Производством занимаются Marvel Television и ABC Studios.