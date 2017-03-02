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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Серинда Свон играет королеву в сериале «Нелюди» от Marvel

Актёрский состав «Нелюдей» — совместного многосерийного проекта телеканала ABC, Marvel TV и корпорации IMAX — пополнил свои ряды исполнительницей главной женской роли Сериндой Свон («Короли побега», «Грейсленд»).

Восьмисерийный супергеройский боевик о расе обладателей сверхспособностей, созданных в 60-е годы прошлого века Стэном Ли и Джеком Кирби, расскажет об эпических приключениях Чёрного грома и монаршего семейства из Аттилана. Серинда Свон перевоплотится в королеву Медузу — супругу предводителя Нелюдей Чёрного грома (Энсон Маунт) и пламенную воительницу с роскошной гривой сверхпрочных волос, которыми она управляет с помощью своих психокенетических способностей.

Главным сценаристом и шоураннером выступает Скотт Бак («Рим», «Железный кулак»), который вдобавок числится исполнительным продюсером сериала наряду с Джефом Лоэбом и Джеймсом Чори («Сорвиголова»). Срежиссированные Роэлем Рейном («Чёрные паруса») первый и второй эпизоды боевика покажут в кинотеатрах IMAX 4 сентября, после чего сериал будет выходить в обычном формате на канале ABC. Производством занимаются Marvel Television и ABC Studios.

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Нелюди
 28 февраляЭнсон Маунт станет Чёрным громом в «Нелюдях» от Marvel и IMAX 21 февраляИван Реон сыграет в «Нелюдях» от Marvel и ABC 20 январяРоэль Рейн срежиссирует первый и второй эпизоды «Нелюдей» для показа в IMAX
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