Основной актёрский состав по-прежнему безымянного многосерийного проекта от FOX и Marvel по вселенной «Люди Икс» растёт и ширится — очередным приобретением проекта стала юная Натали Элин Линд («Голдберги», «Готэм»).

В центре приключенческого боевика — семья, растящая детей-мутантов. Родителям, не обладающим суперсилами, приходится подхватить своих неординарных отпрысков подмышку и, оставив прежнюю спокойную жизнь, превратиться в беглецов. По пятам за ними гонятся злобные правительственные спецагенты, которым приказано схватить вундеркиндов. Убежище главные герои получают у мутантов-подпольщиков и вместе с ними начинают борьбу за выживание.

Натали Элин Линд сыграет Лорен — необычную дочь обычных родителей. Лорен умна не по годам, красива, всеобщая любимица и само воплощение идеального ребёнка.

Пилот режиссирует творец киновселенной «Люди Икс» Брайан Сингер по сценарию Мэтта Никса («Чёрная метка»). Оба выступают исполнительными продюсерами проекта наравне с Джефом Лоэбом, Джеймсом Чори, Саймоном Кинбергом и Лорен Шулер Доннер. Производство курируют 20th Century Fox TV и Marvel TV.