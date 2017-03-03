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Первоисточник: www.moetron.com Прямая ссылка на новость:

«Добро пожаловать в Бальный Зал» — сэйю

Апрельский выпуск журнала Monthly Shonen объявил состав сэйю телевизионной адаптации манги Томо Такеучи «Добро пожаловать в Бальный Зал» (Ballroom e Youkoso), намеченной на летний сезон.

Сэйю
Татара Фуджита Цучия Шинба Цутому Гощики в «Волейболе 3»
Щизуку Ханаока Аяне Сакура Нао Томори в «Шарлотте», Цубаки Савабе в «Апрель – это твоя ложь»
Киёмару Хёдо Нобухико Окамото Рин Окумура в «Синем Экзорцисте», Икта Солорк в «Небесном Альдерамине»
Канаме Сенгоку Тощиюки Морикава Гриффитc в «Берсерке», Сакаки Исабуро в «Гинтаме 3»

Авторы
Режиссёр Ёщими Итадзу
Сценарист Кеничи Суемицу
Дизайнер персонажей Такахиро Кищида «Баккано!»
Музыка Юки Хаящи «Смертельный парад»
Студия Production I.G.

Юный Татара Фуджита мечтал преуспеть хоть в чём-то, но к своему вящему сожалению, стал обычным, ничем не примечательным подростком. Так бы Татара и продолжал свою невыразительную жизнь, если бы не встретил эксцентричного профессионального танцора Канаме Сенгоку, буквально затащившего школьника в свою бальную студию, открыв ему тем самым новый мир — мир спортивных бальных танцев…

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Добро пожаловать в Бальный Зал (Ballroom e Yōkoso)
 30 декабря 2016 годаАнонс аниме «Добро пожаловать в Бальный Зал»
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Анонс аниме «Добро пожаловать в Бальный Зал»

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Подкасты
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