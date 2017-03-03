«Добро пожаловать в Бальный Зал» — сэйю

Апрельский выпуск журнала Monthly Shonen объявил состав сэйю телевизионной адаптации манги Томо Такеучи «Добро пожаловать в Бальный Зал» (Ballroom e Youkoso), намеченной на летний сезон.

Авторы Режиссёр Ёщими Итадзу Сценарист Кеничи Суемицу Дизайнер персонажей Такахиро Кищида «Баккано!» Музыка Юки Хаящи «Смертельный парад» Студия Production I.G.

Юный Татара Фуджита мечтал преуспеть хоть в чём-то, но к своему вящему сожалению, стал обычным, ничем не примечательным подростком. Так бы Татара и продолжал свою невыразительную жизнь, если бы не встретил эксцентричного профессионального танцора Канаме Сенгоку, буквально затащившего школьника в свою бальную студию, открыв ему тем самым новый мир — мир спортивных бальных танцев…