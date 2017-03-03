«Добро пожаловать в Бальный Зал» — сэйю

Апрельский выпуск журнала Monthly Shonen объявил состав сэйю телевизионной адаптации манги Томо Такеучи «Добро пожаловать в Бальный Зал» (Ballroom e Youkoso), намеченной на летний сезон.
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Сэйю
|Татара Фуджита
|Цучия Шинба
|Цутому Гощики в «Волейболе 3»
|Щизуку Ханаока
|Аяне Сакура
|Нао Томори в «Шарлотте», Цубаки Савабе в «Апрель – это твоя ложь»
|Киёмару Хёдо
|Нобухико Окамото
|Рин Окумура в «Синем Экзорцисте», Икта Солорк в «Небесном Альдерамине»
|Канаме Сенгоку
|Тощиюки Морикава
|Гриффитc в «Берсерке», Сакаки Исабуро в «Гинтаме 3»
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Авторы
|Режиссёр
|Ёщими Итадзу
|Сценарист
|Кеничи Суемицу
|Дизайнер персонажей
|Такахиро Кищида
|«Баккано!»
|Музыка
|Юки Хаящи
|«Смертельный парад»
|Студия
|Production I.G.
Юный Татара Фуджита мечтал преуспеть хоть в чём-то, но к своему вящему сожалению, стал обычным, ничем не примечательным подростком. Так бы Татара и продолжал свою невыразительную жизнь, если бы не встретил эксцентричного профессионального танцора Канаме Сенгоку, буквально затащившего школьника в свою бальную студию, открыв ему тем самым новый мир — мир спортивных бальных танцев…