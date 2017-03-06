Подоспела видеоверсия с текстовой расшифровкой очередного «Подкаста на колёсах» — обзора фильма «Защитники», шедевра Сарика Андреасяна. Полчаса мы болтали об этой новой классике комикс-экранизаций и даже не вспотели. Наслаждайтесь!
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Текстовая версия подкаста
Аудиоверсия обзора «Защитников» (по многочисленным просьбам):