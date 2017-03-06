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Подкаст на колёсах: Обзор фильма «Защитники»

Подоспела видеоверсия с текстовой расшифровкой очередного «Подкаста на колёсах» — обзора фильма «Защитники», шедевра Сарика Андреасяна. Полчаса мы болтали об этой новой классике комикс-экранизаций и даже не вспотели. Наслаждайтесь!

 
 

Аудиоверсия обзора «Защитников» (по многочисленным просьбам):

 
 
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Краткое содержание для тех, у кого медленный интернет:

- Ой, что это?

- Похоже на говно.

- И пахнет как говно.

- Давай попробуем?

- Давай!

- Ну и как?

- Ой, бля! Да это ж говно!

- Ну кто бы мог подумать?!

А вообще, надеюсь что сарик обосрется в международном прокате и его фильмы больше никто не будет покупать за рубежом.
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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