«Отряда Инфини-Т» — авторы

У анонсированного в честь 55-летия студии Tatsunoko Production сериала «Отряд Инфини-Т» (Infini-T Force ~Mirai no Byōsen~), являющегося кроссовером четырех классических сериалов студии, появился авторский состав.
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Авторы
|Режиссёр
|Киётака Сузуки
|«Психо-пасс 2»
|Сценарий
|Тощия Ооно
|«Гачамэн: Толпы»
|Создатель оригинального дизайна персонажей
|Оогуре Ито
|«Воздушный трек»
|Дизайна персонажей
|Хироми Като
|«Тигр и Кролик»
|Дизайнер мех и костюмов
|Кёджи Накакита
|«Гачамэн: Толпы»
|Студии
|Tatsunoko Production и Digital Frontier
Гатчамена озвучит Томокадзу Сэки (Сагара Соскэ в «Стальной тревоге»).
В манге девочка Эми получает волшебный карандаш, исполняющий желания. Когда она случайно становится свидетельницей ограбления магазина, Эми использует карандаш и желает «героя, который спасёт всех». Однако вместо одного героя появляются сразу четверо.
Выход сериала запланирован на эту осень.