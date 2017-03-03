 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру Torment: Tides of Numenera Игра по «Аватару» от авторов The Division Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 39: Самые важные игры Новости аниме — лучшее за неделю Канал FX назвал дату выхода третьего сезона «Фарго»
1
АНИМЕ
 
Первоисточники: www.animenewsnetwork.comwww.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Отряда Инфини-Т» — авторы

У анонсированного в честь 55-летия студии Tatsunoko Production сериала «Отряд Инфини-Т» (Infini-T Force ~Mirai no Byōsen~), являющегося кроссовером четырех классических сериалов студии, появился авторский состав.

Авторы
Режиссёр Киётака Сузуки «Психо-пасс 2»
Сценарий Тощия Ооно «Гачамэн: Толпы»
Создатель оригинального дизайна персонажей Оогуре Ито «Воздушный трек»
Дизайна персонажей Хироми Като «Тигр и Кролик»
Дизайнер мех и костюмов Кёджи Накакита «Гачамэн: Толпы»
Студии Tatsunoko Production и Digital Frontier

Гатчамена озвучит Томокадзу Сэки (Сагара Соскэ в «Стальной тревоге»).

В манге девочка Эми получает волшебный карандаш, исполняющий желания. Когда она случайно становится свидетельницей ограбления магазина, Эми использует карандаш и желает «героя, который спасёт всех». Однако вместо одного героя появляются сразу четверо.

Выход сериала запланирован на эту осень.

1 Обсудить
Темы
 
Отряд Инфини-Т (Infini-T Force ~Mirai no Byōsen~)
 9 апреля 2016 года«Отряд Инфини-Т»: Героическая солянка
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Отряд Инфини-Т»: Героическая солянка

Тоже интересно

 
Кино Телеролик фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы»
 
Кино «Прибытие» — постеры
 
Кино «Оскар» 2017 года — список номинантов на получение премии
 
Кино Трейлер фильма «Рокки 7»
 
Кино «Чудо-женщина» — телеролик
 
ЕВА-164: С «новым» Гиассом!
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика