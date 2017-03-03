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Первоисточник: www.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

Поиски Кейбла для «Дэдпула 2» могут остановиться на Дэвиде Харборе

Решается важный этап в жизни «Дэдпула 2» — выбор актёра на роль Кейбла. Слухи о том, что его сыграет Пирс Броснан уже развеяны новыми слухами. Издание The Wrap называет имя главного претендента — Дэвида Харбора. Звезда сериала «Очень странные дела» удачно прошёл пробы уже вместе с исполнителем главной роли Райаном Рейнольдсом и теперь ждёт итогов.

Collider подтверждает эту новость и добавляет, что до Харбора главным претендентом числился Майкл Шэннон («Бэтмен против Супермена»), но с ним не сошлись по графикам.

В комиксах Кейбл — сын Скотта Саммерса и клона Джины Грей, мутант с огромной телепатической и телекинетической силой. Если Харбор таки станет Кейблом, то он надолго пропишется в фильмах по комиксам Marvel от студии Fox. Этот герой играет ключевую роль в серии «Икс Форс» и его возможность скакать по времени обеспечит актёра занятостью в любых частях франчайза.

Кино режиссирует Дэвид Литч («Джон Уик») по сценарию авторов сюжета первого «Дэдпула» Ретта Риза и Пола Верника. Также поговаривают, что по сценарию их консультирует Дрю Годдард («Хижина в лесу»).

Премьера намечена на 2018 год.

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 9 декабря 2016 годаПо словам Райана Рейнольдса, «Дэдпул 2» не станет масштабнее 15 ноября 2016 годаКак Сверхзвуковую Боеголовку поменяли на Эго — Живую Планету 10 ноября 2016 годаБольшие планы студии 20th Century Fox на «Дэдпула 3» и не только 29 октября 2016 годаОдин из режиссёров «Джона Уика» может принять «Дэдпула 2»
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