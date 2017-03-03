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Донни Йен сыграет главную роль в экранизации игры Sleeping Dogs

Донни Йен получил главную роль в фильме по мотивам видеоигры Sleeping Dogs. Изданный компанией Square Enix в 2012 году первоисточник продюсирует Нил Х. Мориц («Форсаж 8»). Йен исполнит роль внедрённого полицейского в Гонконге.

Главный герой — коп Вэй Шень — пытается развалить изнутри могущественную криминальную организацию Sun On Yee Triad. Естественно, будет огромное количество схваток, погонь и гонок на катерах, короче говоря, собираются экранизировать весь игровой процесс.

Йен — это отличное кастинговое попадание. Мастер боевых искусств и постановщик экшен-сцен, который просто не позволит провалить этот важнейший элемент фильма. Sleeping Dogs — игра с открытым миром, которая вышла под предыдущее поколение игровых приставок. В 2014 году опубликовали ремастер для PlayStation 4 и Xbox One.

Понятное дело, проект затачивают под китайский прокат, где Йен — король. Но и узнаваемость у западного зрителя тоже имеется, благодаря главным ролям в фильмах «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» и «Три икса: Мировое господство».

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