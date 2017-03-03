О боже! Мы дожили до этого! Фильм из серии «Трансформеры», который снимет не Майкл Бэй. Доставайте фейерверки! Пусть речь идёт о первом спин-оффе франчайза — фильме про трансформера Бамблби, но сам факт будоражит. Собственно, режиссёром сольной ленты о похождениях жёлтого Chevrolet Camaro назначили Трэвиса Найта.

«Бамблби» станет для Найта первой игровой кинокартиной, до того он снял анимационный фильм «Кубо. Легенда о самурае» и получил номинацию на «Оскар». Понятное дело, проект непростой и являющийся одним из главных релизов студии Paramount на лето 2018 года.

Сценарий написала Кристина Ходсон.

Трэвис Найт — сын основателя компании Nike Фила Найта — гендиректор анимационной студии Laika. Он содержит студию на свои деньги, что позволяет ей выпускать не всегда прибыльные шедевры вроде «Коралины в Стране кошмаров», «Паранормана» и «Кубо». Вот бы и робот-трансформер Бамблби стал кукольным и анимационным (провалится в прокате, но станет культовым).

Проект продюсируют Майкл Бэй, Стивен Спилберг и Лоренцо Ди Бонавентура.