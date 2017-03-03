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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Трэвис Найт станет режиссёром-трансформером фильма про Бамблби

О боже! Мы дожили до этого! Фильм из серии «Трансформеры», который снимет не Майкл Бэй. Доставайте фейерверки!

Пусть речь идёт о первом спин-оффе франчайза — фильме про трансформера Бамблби — но сам факт будоражит. Собственно, режиссёром сольной ленты о похождениях жёлтого Chevrolet Camaro назначили Трэвиса Найта.

«Бамблби» станет для Трэвиса первой художественной картиной, до того он снял анимационный фильм «Кубо. Легенда о самурае» и получил номинацию на «Оскар». Понятное дело, проект непростой и один из главных релизов студии Paramount на лето 2018 года.

Сценарий написала Кристина Ходсон.

Найт — сын основателя компании Nike Фила Найта — гендиректор анимационной студии Laika. Трэвис содержит студию на свои деньги, что позволяет ей выпускать не всегда прибыльные шедевры вроде «Коралины в Стране кошмаров», «Паранормана» и «Кубо». Вот бы и «Бамблби» трансформировать в кукольный анимационный фильм (провалится в прокате, но станет культовым)

Проект продюсируют Майкл Бэй, Стивен Спилберг и Лоренцо Ди Бонавентура.

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