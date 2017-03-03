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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Леа Ремини и Джессика Ганниг сыграют в пилоте ребута «А как же Боб?»

Сериальный перезапуск знаменитого фильма Фрэнка Оза «А как же Боб?» с Биллом Мюрреем и Ричардом Дрейфусом обзавёлся исполнительницами главных ролей. В пилотном эпизоде многосерийной комедии «А как же Барб?» от телеканала NBC достались Джессике Ганнинг («Доктор Кто», «Фортитьюд») и Леа Ремини («Финес и Ферб», «Король Квинса»).

В оригинальной кинокартине 1991 года страдающий расстройством психики Боб Уайли следует за своим психотерапевтом Лео Марвином в отпуск. В изменённом для малого экрана сюжете доктор Сюзанна Марвин (Леа Ремини) делает всё, чтобы избавиться от своей самой проблемной и назойливой пациентки по имени Барб (Джессика Ганнинг), но лишь обретает в её лице нового раздражающего домочадца.

Джо Порт и Джо Вайсман, работавшие над комедийными сериалами «Новенькая» и «Офис», выступают сценаристами и исполнительными продюсерами проекта. Производственный процесс на контроле у ABC Studios.

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А как же Барб?
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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
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