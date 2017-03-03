Нафесса Уильямс («Реанимация») и Чайна Энн Макклейн («Ночная смена») станут экранными воплощениями Грома и Молнии в пилотном эпизоде нового супергеройского проекта «Чёрная молния» на телеканале The CW. Обе юные героини комиксов DC являются дочерьми протагониста Джефферсона Пирса, роль которого исполнит Кресс Уильямс.

Костюм Чёрной молнии давно повешен на гвоздь, а у Джефферсона Пирса есть отличная работа директора школы и две любимые дочери. Старшая — вспыльчивая и остроумная Анисса (Нафесса Уильямс) — совмещает учёбу в медучилище с работой на полставки в отцовской школе. Младшая — независимая и искренняя Дженнифер (Чайна Энн Макклейн) — отличница, спортсменка и просто красавица. Но когда поборница закона Дженнифер спутывается с местной уличной бандой, её отец вынужден вернуться к борьбе со злом и роли разыскиваемого полицией народного мстителя.

Сценарием занимаются супруги Мара Брок Акил («Город хищниц») и Салим Акил («Быть Мэри Джейн»), они же выступают исполнительными продюсерами проекта вместе с бессменным главой супергероической телевселенной DС Грегом Берланти и его коллегой Сарой Шехтер. Производством заведует Warner Bros. Television.