«Логан: Росомаха» – рейтинг и оценки критиков

Не в пример одному отечественному супергеройскому недоблокбастеру, рейтинг фильма «Логан: Росомаха» более чем в порядке – 91%. На данный момент это одна из лучших комиксэкранизаций, наряду с «Хранителями» (94%) и «Людьми Икс 2» (95%).

Прежде всего отмечается то, что франчайз про мутантов по-настоящему повзрослел и в каком-то смысле подвёл итоги 17-летней киноистории людей Икс – мы прощаемся с полюбившимися персонажами. Кроме того, на этот раз обошлось почти без ряженных сверхлюдей – все серьёзно, драматично и по-хорошему приземлённо. А ещё кроваво и жестоко. В общем, оценки критиков относительно «Логана: Росомахи» единодушно положительны – что вообще редкость для фильмов по Marvel.

«Защитники» Сарика Андреасяна продолжает сосать и всасывать негатив (21%) – спешите помнить время, когда в кинотеатрах шёл худший фильм про супергероев в истории.

Ещё на этой неделе на экраны вышел хороший мультфильм «Зверопой» (79%), внезапно посредственный триллер с плешив Макконахи «Золото» (48%) и ещё несколько фильмов, на которых всём плевать.

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